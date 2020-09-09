Який вигляд має лікарня для хворих на COVID-19 у Києві: Кличко показав фото і відео

Мер Києва Віталій Кличко відвідав міську лікарню №4, яка є однією з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом. Він показав киянам, як лікарі борються із COVID-19, і закликав не нехтувати правилами карантину.

Про це міський голова написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, опублікувавши фото й відео з медустанови (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації", – сказав Кличко.

Кличко в міській клінічній лікарні №4 у Києві. kiev.klichko.org

За його словами, медики міської лікарні №4 зазначають, що останнім часом у багатьох інфікованих COVID-19 спостерігається значно важчий перебіг хвороби. До того ж більшість пацієнтів – у віці від 30 до 60 років.

Київська МКЛ №4 – профільна в лікуванні коронавірусу. kiev.klichko.org

Мер наголосив, що ця медустанова нині заповнена майже на 80%. У ній є своя лабораторія для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА. Необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

МКЛ №4 у Києві майже на 80% заповнена хворими на COVID-19. kiev.klichko.org

"Загалом у лікарнях столиці із 1600 ліжок, підготовлених для приймання хворих на коронавірус у 16 медзакладах, заповнено 52% місць. За потреби місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. Але не доводьмо до найгіршого сценарію! Послухайте, що говорять ті, хто захворів! Бережіть себе!" – закликав Кличко.

Медики МКЛ №4 зазначають, що в багатьох інфікованих COVID-19 спостерігається важкий перебіг хвороби. kiev.klichko.org

МКЛ №4 у Києві має свою лабораторію для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА. kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 9 вересня, в Україні виявили ще 2551 випадок інфікування коронавірусом, із них 310 заражень COVID-19 – у Києві.

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