Як відзначити Вербну неділю та Великдень у Києві: Кличко дав пораду містянам

Киян закликали залишитися вдома на Вербну неділю та Великдень і не відвідувати церкву.

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З таким проханням виступив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба чиновника.

"Сьогодні (8 квітня) я знову зустрічаюся з представниками всіх конфесій. І знову буду говорити про дотримання обмежень церквами і безпеку вірян. Вас же прошу і у Вербну неділю, і у Великдень залишитися вдома. І святкувати в колі рідних", – зазначив глава столиці.

Віталій Кличко

Кличко запевнив, що карантинні заходи дозволять швидше подолати епідемію коронавірусу.

"Мова про ваше здоров'я і вашу безпеку. Кілька тижнів чіткого дотримання правил дозволять нам раніше вийти з цієї кризи", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 середи, 8 квітня, зафіксовано вже 294 випадки зараження коронавірусом. Померло п'ять осіб, видужали вже 12 жителів столиці.

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