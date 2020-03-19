Як Васнецов малював Богородицю у Володимирському соборi Києва: з'явилося архiвне фото

У мережі показали архівне фото роботи художника, майстра історичного та фольклорного живопису Віктора Васнецова над зображенням Богородиці у Володимирському соборі Києва.

Знімок датований 1880-ми роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"Віктор Васнецов на риштуванні під час роботи над образом Богородиці у Володимирському соборі", – написав автор допису.

Робота Васнецова над зображенням Богородиці у Володимирському соборі Києва Клуб корінного киянина

Примітно, що світлина за 22 години публікації назбирала понад 600 лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як до міста після вигнання німецький військ поверталися його жителі.

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