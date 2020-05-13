Як у Києві під час карантину працюватимуть стоматологи: названо головні умови

У Київській міській державній адміністрації пояснили, за яких умов у столиці надаватимуть стоматологічну допомогу під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19.

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Відповідний допис пресслужба КМДА розмістила на своїй сторінці у Facebook. Перелік умов складається із дев'яти пунктів.

Так, прийом клієнтів відбуватиметься тільки за попереднім записом із дотриманням часового інтервалу між відвідувачами не менше 15 хвилин, аби вони не контактували між собою. Між місцями надання послуг повинна бути дистанція не менше 1,5 м.

Пацієнта не пізніше, аніж за день до прийому, опитуватимуть щодо стану здоров’я, ознак респіраторних захворювань та контактів із хворими. Якщо ці ознаки є або пацієнт контактував із зараженими COVID-19 протягом 14 днів, надання допомоги відкладається.

Допуск до роботи працівників має здійснюватися за наявності засобів індивідуального захисту: респіратора класу захисту FFP2/FFP3 (без клапану) або хірургічної маски, герметичних захисних окулярів, суцільного захисного щитка для обличчя, одноразових рукавичок.

У КМДА пояснили, як у Києві під час карантину працюватимуть стоматологи. Ілюстрація

Засоби індивідуального захисту повинні зніматися у приміщенні, де надавалася допомога. Заборонено залишати кабінет у масці, респіраторі, рукавичках, які використовувались під час прийому. Установа повинна бути забезпечена засобами індивідуального захисту на наступні п'ять робочих днів.

На входах мають бути дозатори з антисептиком, санітарний контроль для відвідувачів. Клієнти в масках повинні очікувати черги поза приміщенням – де є маркування відстані у 1,5 м. Всередину допускатимуть тільки одну особу на 10 кв. м.

Стоматології повинні інформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх сайтах, сторінках у соцмережах, при проведенні запису телефоном чи в інший спосіб.

Щодві години співробітники повинні проводити дезінфекційні заходи, дотримуватися нормативних показників мікроклімату приміщень (вологість, температура повітря), а також забезпечувати наскрізне провітрювання після прийому кожного пацієнта не менше 15 хвилин.

У приміщеннях, де надавалась медична допомога, має відбуватися прибирання після кожного клієнта, дезінфекція засобів захисту багаторазового використання.

Рекламні брошури, журнали, інші поліграфічні матеріали, іграшки повинні бути недоступними для пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19.

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