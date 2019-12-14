Як у Києві будували Dream Town: з'явилися вражаючі фото

У мережі показали вражаючі фото Оболонського проспекту у Києві у час, коли там ще не був збудований відомий ТРЦ Dream Town.

Відповідне фото розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам підбірку кадрів, на яких видно, як з роками змінювався район (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Оболонь до Нової ери. Зародження Dream Town", – йдеться у дописі.

Оболонський проспект у Києві

Оболонський проспект отримав сучасну назву у 1993 році. А вже у 2006–2010 роках на бульварній частині проспекту, у кварталах між вулицями Маршала Малиновського – Маршала Тимошенка – Героїв Дніпра, збудували відомий ТРЦ "Dream Town".

Оболонський проспект у Києві без ТРЦ Dream Town Facebook/Клуб корінного киянина

Оболонський проспект у Києві. Будівництво ТРЦ Dream Town miha-andrew.livejournal.com

Оболонський проспект у Києві. Будівництво ТРЦ Dream Town miha-andrew.livejournal.com

Оболонський проспект у Києві з ТРЦ Dream Town tov-tob.livejournal.com

Оболонський проспект у Києві з ТРЦ Dream Town bp4kmb1.com.ua

Оболонський проспект у Києві з ТРЦ Dream Town tov-tob.livejournal.com

Оболонський проспект у Києві з ТРЦ Dream Town tov-tob.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали неймовірні старовинні листівки із Володимирською гіркою у Києві у зимову пору року.

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