Як у Києві борються з натовпами в транспорті і кому загрожують штрафи: деталі карантину

Незважаючи на призупинення роботи метро в Києві і обмеження на пересування в інших видах громадського транспорту, в столиці достатньо одиниць рухомого складу і весь він курсує в штатному режимі.

Що ж стосується недотримання громадянами введених обмежень, то з людьми ведеться роз'яснювальна робота, а водії не можуть висаджувати пасажирів. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко.

"Співробітники "Київпастрансу" спільно з поліцією контролюватимуть виконання встановлених обмежень. Будуть виділені додаткові патрулі, які чергуватимуть на зупинках і стежитимуть за ситуацією", – запевнив він.

Водночас Левченко підкреслив, що поки невідомо, чи будуть карати водіїв або пасажирів за порушення встановлених правил, принаймні про будь-які штрафи він не чув.

Зі свого боку в Патрульній поліції стверджують, що як ніколи контролюватимуть виконання правил на час карантину в громадському транспорті.

Так, заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький зазначив, що пасажирам штрафи не загрожують – розплачуватися будуть тільки водії, власники підприємств і посадові особи.

"Штрафувати будуть і водіїв, і посадових осіб. Якщо ми бачимо, що є порушення транспортним засобом приватного або комунального підприємства, то відповідальність понесе і водій, і власник, або посадова особа", – розповів правоохоронець.

Так виглядає транспорт під час карантину в Києві Facebook/Андрій Дзіндзя

Але все ж, як і говорив директор "Київпастрансу", для перевірки дотримання всіх правил перевезення в громадському транспорті, на допомогу поліції, організують спеціальні патрулі, які також чергуватимуть на зупинках.

"Враховуючи те, що сьогодні закон тільки опублікований, ми обходимося попередженнями. Хоча штрафи вже виписували в Києві та області, але це поодинокі випадки. Однак уже завтра (19 березня. – Ред.) почнемо працювати в повному режимі і притягувати до відповідальності порушників", – додав Білошицький.

Зазначимо, що поліцейський не підтвердив, але й не спростував інформацію про штрафування маршрутника в Одесі, але вказав на те, що штрафів у розмірі 1700 гривень немає, мінімальний за порушення карантину становить 17 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в понеділок, 16 березня, були зафіксовані два перші випадки коронавирусної інфекції.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, метро Києва зупинило роботу з 23:00 17 березня, а наземний транспорт змінив правила в зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

У Києві, незважаючи на введений карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу, 17 березня на деяких вулицях утворилися затори.

На шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену і обмеження на пересування в іншому виді громадського транспорту, кияни продовжують ігнорувати заборону.

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