"Як у фільмі жахів!" Що відбувається на кладовищах Києва. Відео з дрона

Кладовища Києва представляють сьогодні моторошне видовище. Гори сміття уздовж алей і поруч з могилами. Більш того, відходи скидаються прямо в розриті поховання (!)

Детальніше про проблему – в репортажі OBOZREVATEL.

Наші журналісти відвідали три кладовища Києва: Байкове, Солом'янське та Берковецьке. Їх території закриті для нових поховань. Дозволено лише підпоховання до родичів. Здавалося б, площа цвинтарів не збільшується і система збирання повинна бути налагоджена. Але ...

Подібна картина стала типовою для багатьох столичних поховань. На фото – Байкове кладовище

Байкове кладовище. Це місце покійних є одним із найстаріших і найпрестижніших у Києві. Тут спочивають багато знаменитих людей. Незважаючи на свій статус, стан кладовища – просто жах.

Гори пластика упереміш з листям і зрізаними гілками тут не рідкість. Все це "добро" звалене біля могил.

Байкове кладовище

Байкове кладовище

Байкове кладовище

Одне із "звалищ" наші журналісти виявили на місці родинного поховання, ймовірно польського. Могила була розритою, чим не забули скористатися невідомі, які накидали всередину пластмасові квіти і вінки.

"Як у фільмі жахів!" – сказав один з перехожих.

Сімейна могила ...

... перетворилася на звалище

Солом'янське кладовище. Частина території виглядає занедбаною: багато могил давно поросли деревами. До деяких огорож практично не пройти.

Могили на Солом'янському кладовищі заросли деревами

Працівники кладовища розповіли OBOZREVATEL, що сюди часто проникають бомжі і наркомани: одні випити, інші вколотися (на території можна бачити пляшки та шприці). Втім, сміттєві купи розташовані не тільки в хащах, але поруч з доглянутими похованнями. Чому не прибирають – загадка.

Сміття на Солом'янському кладовищі

Сміття на Солом'янському кладовищі

Подекуди розкидані шприци

Берковецьке кладовище. "Токсичні" відходи тут можна спостерігати навіть уздовж асфальтованих доріжок. Невже так складно підігнати техніку і прибрати міні-сміттєзвалища?

Берковецьке кладовище

Берковецьке кладовище

OBOZREVATEL 23 січня направив запит до Київської міської державної адміністрації з проханням пояснити, хто відповідає за прибирання кладовищ і чому сміття не вивозять.

Поки що на словах нам повідомили, що кладовища "підпорядковані" Ритуальній службі СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування". Це зазначено і на сайті комунального підприємства.

Чому комунальники допустили таке свавілля на столичних кладовищах, які кошти виділяються і на що йдуть – в наступній публікації на OBOZREVATEL.

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