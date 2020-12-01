У метро Києва почали переобладнувати вагони. Перші фото

Obozrevatel Життя столиці 11:48, 1.12.2020 Оновлено: 12:58, 1.12.2020

Спеціальні вертикальні поручні почали встановлювати у вагонах підземки столиці.

Їх змонтували на двох середніх дверях одного з вагонів зеленої лінії, повідомили у метрополітені столиці. (Щоб побачити фото доскрольте до кінця)

''На двох інших дверях конструкція не ставилась для комфортної можливості заходу у вагон маломобільних пасажирів на візках'', – пояснили у метрополітені.

Дані поручні не передбачені конструкцією вагону, тому їх встановлення потребувало досить довгого часу та узгоджень.

Наступні кілька місяців такий вагон курсуватиме у режимі тестування на Сирецько-Печерській лінії. Якщо нововведення приживется, інші вагони переоснастять так само.

Вертикальні поручні з'явилися в київському метро
Facebook Наталки Макогон
Вертикальні поручні з'явилися у київському метро
Facebook Наталки Макогон

Кияни неоднозначно відреагували на нововведення. Поручні встановлені високо і люди невисокого зросту не зможуть дотягнутися до горизонтальної поперечини.

Також просять пофарбувати поручні у яскравий колір, щоб було помітно їх при вході у вагон.

Киевляне просят покрасить в яркий цвет новые поручни
фото: facebook.com/kyivmetro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на станції метро "Сирець" провели ремонт входу. Встановили нове обладнання для оплати проїзду, двері та інформаційні покажчики.

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Кияни Життя столиці

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