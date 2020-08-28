Як школи в Києві працюватимуть із 1 вересня: Кличко розкрив головні правила

У Києві всі комунальні навчальні заклади готові до початку роботи в нових умовах.

У столиці налаштовані розпочати навчальний рік з 1 вересня. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 28 серпня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столичних школах діятимуть заходи безпеки, що встановила міська влада. Всі комунальні навчальні заклади готові до роботи в нових умовах. Усі школи за кошти міського бюджету закупили дезінфектори, засоби індивідуального захисту. На це зі спеціального фонду місто виділило понад 30 мільйонів гривень", – пояснив він.

Кличко розповів, що в кожній школі був розроблений алгоритм переміщення дітей. Приміщення будуть щонайменше двічі на день обробляти дезінфекторами. Також на перервах, які подовжили в часі, здійснюватимуть провітрювання кабінетів та інші заходи.

За його словами, вранці всі діти та вчителі будуть проходити обов’язковий температурний скринінг, а педагоги повинні опитувати школярів про самопочуття.

"У разі спалаху коронавірусу вчителі та директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних лікарів. Кожен директор, кожен вчитель отримав покрокову інструкцію, що потрібно робити у разі виявлення хворої дитини. Рішення ж про закриття навчального закладу або окремого класу на карантин будуть ухвалювати лише санітарні лікарі", – підкреслив Кличко.

Мер столиці звернувся до батьків учнів і закликав не відправляти дітей у школу, якщо у них є ознаки захворювання на ОРВІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 28 серпня вже 12 719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.