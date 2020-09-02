Як школи Києва працюють під час карантину: Кличко відзвітував про 1 вересня

1 вересня в Києві тільки одна з 428 комунальних шкіл не почала освітній процес через виявлений COVID-19 серед вчителів.

Про це на брифінгу в середу, 2 вересня, розповів глава Києва Віталій Кличко. Глава столиці зазначив, що за рекомендацією ВООЗ повне закриття шкіл повинно бути вкрай мірою.

"427 комунальних навчальних закладів столиці почали 1 вересня освітній процес. Одна школа поки буде працювати на дистанційному навчанні через захворювання коронавірусом серед вчителів", – зазначив Кличко.

Він додав, що всього в школи пішло майже 300 тисяч учнів, серед них понад 30 тисяч – першокласники.

"Усі навчальні заклади працюють за чітким регламентом. І також мають інструкції на випадок виявлення хворого коронавірусом. Всім дітям і педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи в перервах провітрюють. У приміщеннях здійснюють дезінфекцію", – зазначив Кличко.

Раніше мер Києва повідомив, що в столиці різко зросла кількість госпіталізацій з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за добу в 2 рази зросла кількість хворих коронавірусом.

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