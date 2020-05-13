До 22 травня у Києві відкриття освітніх закладів і повернення у них дітей не передбачається. Однак у зв'язку з послабленням карантинних обмежень через коронавірус вже розглядаються плани на майбутнє.

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Про те, як повертатимуться до роботи столичні дитсадки та школи, на каналі "Нова українська школа" у YouTube розповіла керівниця департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, у дошкільних установах звичний режим роботи відновлять тільки після того, як проконтролюють здоров'я дітей і вихователів, а також підготують приміщення.

Спочатку деякі обмеження збережуться, серед них:

батькам заборонять вхід у дитсадок;

усі збори проводитимуться онлайн;

вихованців дитсадків оглядатимуть щодня;

обов'язковими стануть регулярне провітрювання та дезінфекція;

для кожної групи має бути окремий вхід;

заборонять проводити спільні свята і об'єднувати групи.

Крім цього, в дитсадках повинні розробити алгоритм дій на випадок, якщо з'являться хворі на коронавірус.

У школах розпочинатимуть навчальний процес у шість етапів:

щойно в уряді ухвалять рішення про зняття обмежень, на місцевому рівні затвердять відповідні нормативні документи про відновлення навчання у приміщеннях установ;

районні управління освіти (РУО) проведуть наради з керівництвом шкіл про підготовку приміщень до роботи згідно з регламентом;

керівники навчальних закладів сформують комісії у складі вихователя/вчителя/майстра виробничого навчання, директора з госпчастини й медпрацівника;

директор навчального закладу погоджує дані про стан здоров'я учнів із моніторинговою групою, а дані щодо готовності педколективу і приміщень – із РУО, департаментом освіти й науки, а також із Держпродспоживслужбою;

після цього РУО дає дозвіл на відновлення навчального процесу.

Зауважимо, що всі ці підготовчі кроки можуть тривати від 10 днів до двох тижнів.

Щойно школи розпочнуть навчальний процес, їм рекомендується:

відкрити всі запасні входи/виходи;

направляти педагогів і учнів (за кількістю) на різні входи;

змінити час початку занять (наприклад, початкова школа вчиться з 08:00, середня – з 08:45, а старша – з 09:15);

батьки зобов'язані вимірювати температуру дітям перед школою, а на вході до навчального закладу необхідно проводити повторний температурний скринінг або опитувати дітей;

скласти маршрут пересування приміщеннями і встановити режим роботи їдальні;

у разі виявлення хворих створити систему оповіщення в школі;

обмежити проведення масових заходів;

в одному класі можуть навчатися не більше 30 осіб.

Також у навчальних закладах слід ввести графіки провітрювання, обмежити доступ сторонніх, зокрема й батьків, а також проводити "п'ятихвилинки здоров'я" і замінити паперові класні журнали на електронні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19. І хоча столична влада вирішила не відкривати деякі заклади, багато загальнонаціональних обмежень послабили або зняли взагалі.