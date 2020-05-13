Без свят і з п'ятихвилинками здоров'я: як працюватимуть дитсадки і школи Києва після карантину

До 22 травня у Києві відкриття освітніх закладів і повернення у них дітей не передбачається. Однак у зв'язку з послабленням карантинних обмежень через коронавірус вже розглядаються плани на майбутнє.
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Про те, як повертатимуться до роботи столичні дитсадки та школи, на каналі "Нова українська школа" у YouTube розповіла керівниця департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За її словами, у дошкільних установах звичний режим роботи відновлять тільки після того, як проконтролюють здоров'я дітей і вихователів, а також підготують приміщення.
Спочатку деякі обмеження збережуться, серед них:
батькам заборонять вхід у дитсадок;
усі збори проводитимуться онлайн;
вихованців дитсадків оглядатимуть щодня;
обов'язковими стануть регулярне провітрювання та дезінфекція;
для кожної групи має бути окремий вхід;
заборонять проводити спільні свята і об'єднувати групи.
Крім цього, в дитсадках повинні розробити алгоритм дій на випадок, якщо з'являться хворі на коронавірус.
У школах розпочинатимуть навчальний процес у шість етапів:
щойно в уряді ухвалять рішення про зняття обмежень, на місцевому рівні затвердять відповідні нормативні документи про відновлення навчання у приміщеннях установ;
районні управління освіти (РУО) проведуть наради з керівництвом шкіл про підготовку приміщень до роботи згідно з регламентом;
керівники навчальних закладів сформують комісії у складі вихователя/вчителя/майстра виробничого навчання, директора з госпчастини й медпрацівника;
директор навчального закладу погоджує дані про стан здоров'я учнів із моніторинговою групою, а дані щодо готовності педколективу і приміщень – із РУО, департаментом освіти й науки, а також із Держпродспоживслужбою;
після цього РУО дає дозвіл на відновлення навчального процесу.
Зауважимо, що всі ці підготовчі кроки можуть тривати від 10 днів до двох тижнів.
Щойно школи розпочнуть навчальний процес, їм рекомендується:
відкрити всі запасні входи/виходи;
направляти педагогів і учнів (за кількістю) на різні входи;
змінити час початку занять (наприклад, початкова школа вчиться з 08:00, середня – з 08:45, а старша – з 09:15);
батьки зобов'язані вимірювати температуру дітям перед школою, а на вході до навчального закладу необхідно проводити повторний температурний скринінг або опитувати дітей;
скласти маршрут пересування приміщеннями і встановити режим роботи їдальні;
у разі виявлення хворих створити систему оповіщення в школі;
обмежити проведення масових заходів;
в одному класі можуть навчатися не більше 30 осіб.
Також у навчальних закладах слід ввести графіки провітрювання, обмежити доступ сторонніх, зокрема й батьків, а також проводити "п'ятихвилинки здоров'я" і замінити паперові класні журнали на електронні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19. І хоча столична влада вирішила не відкривати деякі заклади, багато загальнонаціональних обмежень послабили або зняли взагалі.
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