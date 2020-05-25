Як працює метро Києва у перший день після карантину: ексклюзивні фото та відео

У мережі з'явилися фото та відео з метро Києва, яке 25 травня відкрилося для пасажирів після близько двох місяців перебування на карантині через COVID-19. На знімках видно невелику кількість людей у масках та попереджувальні наліпки на підлозі, стінах.

Кадри зробив журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк, який вирішив "проінспектувати" роботу столичної підземки (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві після карантину відкрили метро

Так, на фото і відео видно велику кількість попереджувальних наліпок, плакатів із правилами безпеки у метро під час пандемії коронавірусу. Людей у підземці у години пік було доволі небагато. Усі з них перебували у масках, і лише деякі спускали такі захисні засоби на підборіддя.

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

Журналіст відзначив, що скупчення людей у вагонах спостерігалось лише на під'їздах до центральних станцій Києва. Дистанцію пасажири не зберігали також під час переходів між різними гілками метро та у вагонах, сидячи впритул один до одного.

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

Поліція перевіряла наявність масок у громадян. Рукавички пасажири могли вбирати на власний розсуд. Всі обіцяні форми оплати працювали.

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

У Києві після карантину відкрили метро

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня у Києві та Харкові після близько двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро. Метро в Дніпрі не запустили через відсутність рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій.