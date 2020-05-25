Як працює метро Києва у перший день після карантину: ексклюзивні фото та відео
У мережі з'явилися фото та відео з метро Києва, яке 25 травня відкрилося для пасажирів після близько двох місяців перебування на карантині через COVID-19. На знімках видно невелику кількість людей у масках та попереджувальні наліпки на підлозі, стінах.
Кадри зробив журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк, який вирішив "проінспектувати" роботу столичної підземки (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, на фото і відео видно велику кількість попереджувальних наліпок, плакатів із правилами безпеки у метро під час пандемії коронавірусу. Людей у підземці у години пік було доволі небагато. Усі з них перебували у масках, і лише деякі спускали такі захисні засоби на підборіддя.
Журналіст відзначив, що скупчення людей у вагонах спостерігалось лише на під'їздах до центральних станцій Києва. Дистанцію пасажири не зберігали також під час переходів між різними гілками метро та у вагонах, сидячи впритул один до одного.
Поліція перевіряла наявність масок у громадян. Рукавички пасажири могли вбирати на власний розсуд. Всі обіцяні форми оплати працювали.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня у Києві та Харкові після близько двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро. Метро в Дніпрі не запустили через відсутність рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій.