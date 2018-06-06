Як пожежа в Чорнобилі відбилася на Києві: інформація по районам

В результаті пожежі в Чорнобилі в мережі почали поширюватися чутки, ніби радіаційний фон в Києві перевищив норму. Масло у вогонь підлили висловлювання в соцмережах різних "експертів". Ну а ситуація з дитячими садками, адміністрація яких прийняла рішення закрити вікна і не випускати малюків на вулицю, змусила панікувати батьків. І хоча влада стверджувала, що причин для занепокоєння немає, багато киян вважали, що "хтось приховує правду".

Кореспонденти OBOZREVATEL вирішили перевірити, яким насправді є радіаційний фон в столиці. Для цього ми вибрали чотири райони Києва: Оболонський, Подільський, Шевченківський та Деснянський. В експерименті нам допомагав провідний інженер газоаналітичної лабораторії комунальної аварійної рятувальної служби Олександр Нестеров.

Показання вимірювалися дозиметром Thermo (виробництво Німеччина), який щорічно проходить перевірку на держпідприємстві "Укрметртестстандарт".

Оболонський район

На в'їзді до Києва з боку вул. Богатирської

Перевіряти радіаційний фон ми почали на в'їзді до Києва на вул. Богатирській. Включили дозиметр. Через кілька секунд на екрані відобразилася цифра - 0,08 мікрозіверта (мкЗв) або 8 мікрорентген на годину (мкР). Обидві ці одиниці використовуються в вимірі рівня радіації. Відзначимо, що максимально допустима норма для Києва - 0,3 мкЗв/год або 30 мкР/год.

"Зараз дме північний вітер, якраз з боку Чорнобиля, але, як бачите, рівень радіації в рази нижче допустимого", - повідомив Нестеров.

Подільський район

Подільський район

Далі об'єктом нашого експерименту став Гаванський міст через Дніпро. Тут радіаційний фон "підскочив" до позначки 0,11 мкЗв/год. Нестеров пояснює, що це нормальна ситуація і в залежності від напрямку вітру свідчення можуть незначно змінюватися.

Шевченківський район

Вул. Хрещатик

Радіаційний фон в самому центрі Києва, на Хрещатику, склав 0,10 мкЗв / год. Це, до речі, не характерно для даної місцевості, оскільки через велику кількість граніту, яким облицьовані будівлі, рівень може "підстрибувати" до 0,24 мкЗв/год (якщо підійти близько до стіни, то і в півтора рази більше).

Деснянський район

Деснянський район

Завершуємо наш експеримент на розв'язці проспекту Шухевича (Ватутіна) - вул. Бальзака, недалеко від недобудованих багатоповерхівок- "свічок". Тут дозиметр знову показав 0,08 мкЗв/год.

Пожежа радіацію не занесе

За словами директора Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології НУБіП України Валерія Кашпарова, пожежі в Чорнобилі не можуть вплинути на радіаційний фон у столиці. Експерт зазначив, що в разі пожежі на території 30-кілометрової зони, в атмосферу в шлейфі диму можуть підніматися такі радіонукліди, як цезій або стронцій, однак за рахунок розведення в повітрі їх концентрація за межами зони буде дуже маленькою.

"Пожежі представляють певну значимість (та й то невелику), для тих, хто гасить вогонь. За межі зони ніщо не летить", - розповів він OBOZREVATEL.

Пожежа в Чорнобилі Прес-служба ДСНС України

Кашпаров зазначив, що нинішня пожежа в Чорнобилі відбувається на ділянці, де рівень радіації невисокий.

"Пожежа в "найбруднішому" місці був в 2016 році 16-18 липня. Ось це дійсно було в Рудому лісі, де найвищий рівень забруднення. Але навіть тоді, ніяких проблем не було", - розповів він.

Пожежа в Чорнобилі Прес-служба ГСЧС України

Раніше повідомлялося про одну з версій пожежі в 30-кілометровій зоні відчуження.