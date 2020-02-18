Фото величезного "царя-балкона" у Києві викликало ажіотаж у мережі

У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, помітили черговий величезний "цар-балкон". Фото прибудови викликало справжній ажіотаж у мережі.

Знімок незвичного балкону розмістив мешканець столиці Віталій Дудін на своїй сторінці у Facebook.

"Нехай у вашому житті завжди панує затишок, як у цьому панському маєтку на Саксаганського", – прокоментував чоловік.

"Цар-балкон" на вулиці Саксаганського у Києві Facebook/Віталій Дудін

Він також у коментарях додав фото сусідніх будинків, оздоблення яких зовсім не відповідає стилю балкону.

Будинки поруч із "царем-балконом" на вулиці Саксаганського у Києві Facebook/Віталій Дудін

Будинки поруч із "царем-балконом" на вулиці Саксаганського у Києві Facebook/Віталій Дудін

У коментарях під постом Дудіна, а також на сторінці "Наш Київ", де опублікували новину про прибудову, трапився справжній ажіотаж.

"А господарю усе одно! Робіть фото, пишіть, обурюйтесь. Цей крук власне господарське гніздо звив!? Звив! На всіх інших начхати, пардон, накаркати", "У мене аж шоколадка з руки випала", "А що, так можна було?", "Будинок в будинку", "Чудовий балкон, ще й батареї, напевно, так вивели, що за них платить увесь будинок", "Як на**неться цей "цар-балкон" комусь на голову", "Це ж скільки розуму треба, щоб таке наліпити", – написали вони.

Коментарі у мережі про "цар-балкон" у Києві Скріншот

Коментарі у мережі про "цар-балкон" у Києві Скріншот

Коментарі у мережі про "цар-балкон" у Києві Скріншот

Коментарі у мережі про "цар-балкон" у Києві Скріншот

Коментарі у мережі про "цар-балкон" у Києві Скріншот

Коментарі у мережі про "цар-балкон" у Києві Скріншот

Коментарі у мережі про "цар-балкон" у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ постійно заростав потворними балконами. Черговий архітектурний "шедевр" люди помітили на будівлі на вул. Бастіонній, 2 у Печерському районі.

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