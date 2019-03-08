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/Життя столиці

"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі

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У мережі обговорюють зроблене в Києві фото черги чоловіків за квітами напередодні Міжнародного жіночого дня, що святкується 8 березня.

Знімок, знятий користувачкою з ніком Alena Denga, опублікований на Instagram-сторінці thevillageua. Уточнюється, що кадр був зроблений 7 березня.

"Однозначно фото дня, черга за квітами біля станції "Золоті ворота". Тюльпани, наприклад, продають за 30 грн одна штучка", — сказано в статті.

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"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі

instagram.com/thevillageua/

Багато коментаторів висловили обурення через завищену ціну на традиційний подарунок. Інші користувачі висміяли фото, порівнявши те, що там відбувається, з похоронами.

"А кажуть, що наші чоловіки не романтики", "У звичайні дні квіти там вартують по 10-15 гривень", "Що ж буде в наступному році?" "Схоже на похорон", "Наче їх за талонами видають", "Жесть", "Виглядає смішно, але ось йду містом і так красиво — купа людей із квітами в руках!" — пишуть під постом.

"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі
"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі
"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі
"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі
"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі
"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі
"Як на похоронах": "романтичне" фото до 8 Березня в Києві викликало суперечки в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знову заговорили про скасування 8 Березня — свято втратило первинний сенс у вигляді боротьби за права жінок.

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Теми
Новини Києва та Київської області8 березня
Місце
УкраїнаКиїв
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