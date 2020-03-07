Як могли б виглядати станції метро у Києві: з'явилися вражаючі архівні проєкти. Фото

У мережі з'явилися вражаючі архівні проєкти вестибюлів станцій метро "Дніпро" та "Арсенальна" у Києві.
Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина". Проєкти розробив український архітектор Геннадій Гранаткін (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Проєкт станції метро у Києві
Клуб корінного киянина
"Станції київського метрополітену "Дніпро" та "Арсенальна". До 55-річчя київського метрополітену", – йдеться у дописі.
Проєкт станції метро у Києві
Клуб корінного киянина
Проєкт станції метро у Києві
Клуб корінного киянина
Проєкти пабліку надав родич автора – Іван Гранаткін.
Проєкт станції метро у Києві
Клуб корінного киянина
Проєкт станції метро у Києві
Клуб корінного киянина
Проєкт станції метро у Києві
Клуб корінного киянина
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля у Києві у 1970-х роках. На ньому зображена наречена у білій сукні та з фатою, наречений у темному костюмі та раритетний автомобіль "Чайка".
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