Головна Новини
7 березня • оновлено в 11:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Як могли б виглядати станції метро у Києві: з'явилися вражаючі архівні проєкти. Фото

1.9т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися вражаючі архівні проєкти вестибюлів станцій метро "Дніпро" та "Арсенальна" у Києві.

Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина". Проєкти розробив український архітектор Геннадій Гранаткін (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Проєкт станції метро у Києві

Проєкт станції метро у Києві

Клуб корінного киянина

"Станції київського метрополітену "Дніпро" та "Арсенальна". До 55-річчя київського метрополітену", – йдеться у дописі.

Проєкт станції метро у Києві

Проєкт станції метро у Києві

Клуб корінного киянина

Проєкт станції метро у Києві

Проєкт станції метро у Києві

Клуб корінного киянина

Проєкти пабліку надав родич автора – Іван Гранаткін.

Проєкт станції метро у Києві

Проєкт станції метро у Києві

Клуб корінного киянина

Проєкт станції метро у Києві

Проєкт станції метро у Києві

Клуб корінного киянина

Проєкт станції метро у Києві

Проєкт станції метро у Києві

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля у Києві у 1970-х роках. На ньому зображена наречена у білій сукні та з фатою, наречений у темному костюмі та раритетний автомобіль "Чайка".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги