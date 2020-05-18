Як контролюють в'їзд фур до Києва: Кличко розповів про зважування

З 18 травня обмежили в'їзд фур до Києва, а для відстежування їх ваги було запущено п'ять автоматичних комплексiв габаритно-вагового контролю.

Про це мер столиці України Віталій Кличко заявив під час брифінгу 18 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відзначив, що Київ останнім часом сковуютьвеликі затори (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так, із сьогоднішнього дня ми обмежили в’їзд в столицю великогабаритного та великовантажного транспорту. Обмеження діятимуть вранці з 7:00 до 10:00 години та ввечері з 17:00 до 20:00", – нагадав мер Києва.

Кличко розповів, як контролюють в'їзд фур до Києва. Ілюстрація

"Щодо контролю ваги таких авто, то кілька днів тому ми спiльно з Мiнiстерством iнфраструктури та Державною службою Украïни з безпеки на транспортi запустили п'ять автоматичних комплексiв габаритно-вагового контролю. Вони цілодобово працюють на всiх в'ïздах в столицю", – підкреслив Кличко.

Так, за його словами, уже першi днi їхньої роботи показали, що в середньому 20% фур прямує до Київ зi значним перевантаженням.

"Тому цiлодобова робота таких комплексiв – важливий крок, аби Киïв був закритий для недобросовiсних перевiзникiв. Постiйний контроль та штрафи змусять їх не їхати через місто. Для нас це важливо, бо перевантажені фури розбивають наші дороги. Зокрема, й нові", – додав очільник столиці.

Він також відзначив, що влітку ця проблема вдвічі актуальніша, оскільки під час спеки дороги ще більше "страждають" від вантажівок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко під час брифінгу звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці, адже деякі із них відкрилися без дозволу під час карантину, введеного через COVID-19.