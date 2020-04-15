Як комунальники Києва вирішили "скористатися" карантином: з'явилося відео

У Києві комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила "скористатися" карантином через коронавірус COVID-19 та поремонтувати дороги і тротуари.

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Про це дізнався журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк. Комунальники розпочали такі ремонти по всьому місту, а на відео вдалося зняти Оболонський та Дарницький райони (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, "Київавтодор" вирішив скористатися тим, що під час карантину на дорогах столиці України зменшився автомобільний трафік. Таким чином комунальники із мінімальним дискомфортом для киян почали ремонтувати дороги і тротуари.

У Києві комунальники вирішили "скористатися" карантином

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України запровадив карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19. Пізніше його продовжили. Попередній термін закінчення карантину – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.