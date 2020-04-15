Головна Новини
15 квітня • оновлено в 17:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Як комунальники Києва вирішили "скористатися" карантином: з'явилось відео

1.1т
Читати матеріал російською

У Києві комунальна коропорація "Київавтодор" вирішила "скористатися" карантином через коронавірус COVID-19 та поремонтувати дороги, тротуари.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це дізнався журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк. Комунальники розпочали такі ремонти у всьому місті, а на відео вдалося зняти Оболонський та Дарницькій райони (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, "Київавтодор" вирішив скористатися тим, що під час карантину на дорогах столиці України зменшився автомобільний трафік. Таким чином комунальники із мінімальним дискомфортом для киян почали ремонтувати дороги та тротуари.

У Києві комунальники вирішили "скористатися" карантином

У Києві комунальники вирішили "скористатися" карантином

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19. Пізніше його продовжили. Попередній термін закінчення карантину – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк, В'ячеслав Буткалюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги