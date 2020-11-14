Як Київ відреагував на локдаун вихідного дня: що відбувається в ТЦ. Фото

У суботу, 14 листопада, в Києві через карантин вихідного дня на два дні призупинили свою роботу всі магазини, крім продуктових, аптек і ветеринарних аптек.

У торгово-розважальних центрах вранці відкрилися тільки супермаркети, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL. Всі заклади громадського харчування закриті або працюють на винос (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" після скандалу з "72-годинною п'ятницею" все-таки закрила двері для покупців на вихідні. В одному з магазинів на Братиславській, 11 люди вишикувалися в чергу на видачу інтернет-замовлень. Біля входу чергувала поліція, правоохоронці робили зауваження покупцям без захисних масок.

У ТЦ працює тільки продуктовий магазин.

Магазини не працюють.

Покупців практично немає.

Магазини одягу в Києві закриті.

Біля входу чергує поліція.

Люди вишикувалися в чергу.

Деякі прийшли без масок.

Покупцям видають інтернет-замовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 14 листопада розпочав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.