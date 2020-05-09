Як Київ на карантині святкує День перемоги над нацизмом: ексклюзивні кадри

У суботу, 9 травня, в Києві проходять заходи, які присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, столична поліція та військові Нацгвардії взяли під посилену охорону територію, де будуть проходити акції. Зокрема, територію парку, де встановлено Вічний вогонь.

Київ на карантині святкує День перемоги над нацизмом

Людей пропускають до Вічного вогню невеликими групами і з дотриманням дистанції. Не всім це подобається, але визнають, що на карантині потрібно дотримуватися запобіжних заходів.

"Потрібно бути обережними, дотримуватися режиму. Щоб після Дня перемоги вийти здоровими і благополучними і продовжувати свою справу перемоги", – розповіла пенсіонерка Олександра Романчикова.

Олександра Романчикова

Додамо, що місце перед Вічним вогнем обробляють спецзасобом, щоб не допустити поширення COVID-19.

Дезінфекція біля Вічного вогню

У поліції зазначили, що жоних конфліктів не виникало, люди групами проходять до Вічного вогню. Також на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз'яснювальну роботу з людьми щодо дотримання карантину і заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Київ на карантині святкує День перемоги над нацизмом

Київ на карантині святкує День перемоги над нацизмом

Дезінфекція біля Вічного вогню

Київ на карантині святкує День перемоги над нацизмом

Дезінфекція біля Вічного вогню

Поліція охороняє порядок у День перемоги над нацизмом

Поліція охороняє порядок у День перемоги над нацизмом

Поліція охороняє порядок у День перемоги над нацизмом

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.