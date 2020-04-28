Як Київ буде виходити із карантину: Кличко представив план

Мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу послаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу COVID-19, у столиці України. Він розпочнеться з 12 травня, якщо до того часу не буде різкого збільшення кількості хворих.

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Про це Кличко розповів під час онлайн-брифінгу 28 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, на першому етапі у Києві буде дозволено роботу продовольчих магазинів площею до 300 квадратних метрів з вимогою присутності не більше однієї людини на 10 квадратних метрів та обов'язковою санітарною обробкою приміщень двічі на день. Разом із тим, великі ТРЦ на першому етапі відкриватися не будуть.

Карантин у Києві

Також можуть розпочати роботу перукарні і салони краси – не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно з вимогою санітарної обробки місця після кожного клієнта.

Кав'ярні та ресторани матимуть можливість працювати на виніс. Працюватимуть ательє та місця побутових послуг. Дозволять роботу адвокатських бюро та аудиторів.

Крім того, відкриють парки та сквери. Там можна буде перебувати групами не більше двох людей.

Почнуть роботу ринки, якщо їх відкриє уряд.

В усіх установах та на підприємствах:

обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів.

Обов’язкові правила безпеки

Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення або це відповідальність надавача послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою).

На першому етапі послаблень зачиненими залишаться:

школи;

дитячі садочки;

дитячі майданчики;

спортивні майданчики;

прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

У публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в гуртожитку Петропавлівської Борщагівки Київської області сталася спалах коронавірусу COVID-19.