Як і скільки діятимуть пільги на комуналку у Києві: Кличко дав роз'яснення

Пільговий період оплати за комунальні послуги у Києві триватиме до кінця карантину, запровадженого через поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 13 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, це не означає, що за комунальні послуги не потрібно платити взагалі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Рішення про пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця", – підкреслив Кличко.

Пільги на комуналку у Києві. Ілюстрація

"Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80%. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги", – додав очільник міста.

Він відзначив, що ці кошти дуже потрібні місту. Справа в тому, що вони витрачаються, зокрема, і на заробітну плату для працівників комунальних підприємств, а ще на пальне для комунальної техніки та інші потреби.

Кличко підкреслив, що зараз є великий вибір сервісів, за допомогою яких можна оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому.

"Велике прохання до тих, хто вже сплачує онлайн: в особистому кабінеті ви можете зареєструвати кілька адрес і сплатити також за своїх батьків, бабусь та дідусів, які не користуються онлайн-сервісами", – заявив мер Києва.

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