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6 травня • оновлено в 23:17
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Як буде працювати транспорт у Києві після пом'якшення карантину: Кличко озвучив план

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Наземний громадський транспорт у Києві працюватиме щонайменше до 22 травня в обмеженому режимі, а метро зможуть відкрити тільки після дозволу Кабінету міністрів.

Про це заявив на брифінгу в середу, 6 травня, мер Києва Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він підкреслив, що приміський транспорт уряд пообіцяв запустити насамперед – з початком послаблень обмежувальних заходів.

Як працюватиме транспорт у Києві після 11 травня: Кличко озвучив план

Як працюватиме транспорт у Києві після 11 травня: Кличко озвучив план

nashkiev.ua

"Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту. А бізнес, який почне роботу, повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи. Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не відразу", – пояснив мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні метро буде відкриватися з огляду на послаблення карантинних заходів, щоб уникнути ризику інфікування COVID-19.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна
Тег
карантин
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