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/Життя столиці

"Я з тебе не злізу!" У київській школі розгорівся новий гучний скандал через побори

10.8тЧитати матеріал російською

У Києві в школі № 284 батьківські комітети вимагають здавати гроші на ремонт класів, хоча їм офіційно заборонили цим займатися.

Про це на сторінці спільноти "Батьки SOS" в Facebook написав батько школяра Володимир Шевченко, опублікувавши відповідну переписку з главою комітету.

"Ви гроші несете в комітет? .. Зробити комфорт для своєї дитини не можете, сиплеться стеля на голову, це нормально, прикріпіть дзеркало, слабо? Здайте просто 500 поки, а там, якщо що, ми вам напишемо" - звернулася вона.

На що Володимир їй відповів: "Вам робити нічого? Ночами пишете, вранці. Я вам особисто номер свій не давав. Давайте закінчимо безглузду розмову".

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Але жінку ця відповідь не влаштувала. "Ви знаєте, проблеми дітей не мають часу, але я з вас не злізу, здайте, фінанси не дозволяють? Чекаємо" - вибухнула погрозами вона.

"Я з тебе не злізу!" У київській школі розгорівся новий гучний скандал через побори
"Я з тебе не злізу!" У київській школі розгорівся новий гучний скандал через побори
"Я з тебе не злізу!" У київській школі розгорівся новий гучний скандал через побори

Як повідомляв OBOZREVATEL, в харківській школі ученицю принизили через відмову батьків брати участь в поборах. Дівчинку поставили до дошки, поки іншим дітям роздали по два шматка торта, а хлопчики з класу знімали, як вона плаче. Ситуація з Діаною в школі викликала скандал в мережі.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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