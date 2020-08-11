Вже живемо в Росії або в Білорусі? – Сенцов про вирок Кольченку
Колишній політв'язень, режисер і письменник Олег Сенцов розкритикував вирок суду ексв'язню Кремля Олександру Кольченку за участь в протесті під посольством Білорусі в Києві.
Свою думку з приводу суду Сенцов висловив в Facebook. Кольченко присудили 40 годин виправних робіт.
"Саші Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і мабуть ще не прокинувся. Ми що, вже живемо в Росії або в Білорусі?" – написав Сенцов.
Також він зазначив, що на судове засідання не пустили представників преси, а "міліцейські" протоколи не відповідають "дійсності, зафіксованій на відео".
"І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий за злісну непокору співробітникам міліції (це знову не помилка друку). Це гнила правоохоронна і судова система, яку ніхто не реформував і не планує реформувати, показує своє справжнє обличчя і вже не ховається", – відзначив режисер.
За його словами, суддя ідентифікувала Кольченка і точно знала кому виносить вирок.
"Вся проросійська і ексрегіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів і активістів. Але вони дуже помиляються щодо нашого терпіння!" – написав Сенцов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього в'язня Кремля Олександра Кольченка Шевченківський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві, скоєному під посольством Білорусі в Києві.