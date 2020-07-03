Вулицю біля вокзалу в Києві показали на раритетному фото: як змінилось місце за 26 років

У мережі показали раритетне 26-річне фото вулиці Симона Петлюри (колись Комінтерна), яка "впирається" у Центральний залізничний вокзал Києва.

Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує переглянути старе та сучасні фото локації, оцінити, як змінилось місце (щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Так, вулиця розташована у Шевченківському районі столиці. На раритетному кадрі видно старі авто, тролейбус, автобуси та багато дерев. На нових знімках зображено новіші машини, їх побільшало, водночас зелень нікуди не зникла.

Вулиця Симона Петлюри у Києві 26 років тому

Вулиця Симона Петлюри у Києві 26 років тому Facebook/Клуб корінного киянина

Вулиця Симона Петлюри у Києві у сучасності

Вулиця Симона Петлюри у Києві у сучасності mapio.net

Вулиця Симона Петлюри у Києві у сучасності ua.112.ua

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилось раритетне 60-річне фото Андріївського узвозу у Києві. З'ясувалося, як змінилось місце.