Київ скували багатокілометрові затори: карта "червоних" ділянок

У Києві в понеділок, 11 березня, більшість доріг скували багатокілометрові затори. Станом на 9 ранку, вони оцінювалися у 8 балів.
Згідно з даними Google-карт, одним із найбільш завантажених районів виявився Солом'янський. Найдовше водіям доведеться їхати на проспекті Лобановського, вул. Івана Світличного та Чоколівському бульварі. Також автомобілі стоять на вул. Гетьмана і Борщагівській.
У центрі Києва рух ускладнений на бульварі Тараса Шевченка до з'їзду на Бессарабську площу, частково на бульварі Лесі Українки та вул. Богдана Хмельницького.
Ілюстрація
Затори в центрі Києва
Google-карти
На Парковій дорозі рух частково заборонений, а на іншій її ділянці – серйозний затор. Повністю "червоним" на карті позначені Набережне шосе, вул. Новокостянтинівська, Олени Теліги та просп. Степана Бандери.
Серед мостів із лівого на правий берег найгірше з проїздом по Патона. На другому місці за завантаженістю – Північний.
Затори на мостах Києва
Google-карти
На лівому березі рух ускладнений у районі Осокорків, Позняків, метро "Славутич", на Харківському шосе і Броварському проспекті.
Перед в'їздом у Київ серйозні затори спостерігаються на шляху від Петропавлівської Борщагівки і Вишневого.
Затори
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва мешканці поскаржилися на величезні ями на дорогах, які заважають нормальному проїзду автомобілів. З початком відлиги всі вони виявилися затопленими водою, а автомобілі буквально провалюються у них.
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