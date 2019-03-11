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/Життя столиці

Київ скували багатокілометрові затори: карта "червоних" ділянок

1.8тЧитати матеріал російською

У Києві в понеділок, 11 березня, більшість доріг скували багатокілометрові затори. Станом на 9 ранку, вони оцінювалися у 8 балів.

Згідно з даними Google-карт, одним із найбільш завантажених районів виявився Солом'янський. Найдовше водіям доведеться їхати на проспекті Лобановського, вул. Івана Світличного та Чоколівському бульварі. Також автомобілі стоять на вул. Гетьмана і Борщагівській.

У центрі Києва рух ускладнений на бульварі Тараса Шевченка до з'їзду на Бессарабську площу, частково на бульварі Лесі Українки та вул. Богдана Хмельницького.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Затори в центрі Києва

Затори в центрі Києва

Google-карти

На Парковій дорозі рух частково заборонений, а на іншій її ділянці – серйозний затор. Повністю "червоним" на карті позначені Набережне шосе, вул. Новокостянтинівська, Олени Теліги та просп. Степана Бандери.

Серед мостів із лівого на правий берег найгірше з проїздом по Патона. На другому місці за завантаженістю – Північний.

Затори на мостах Києва

Затори на мостах Києва

Google-карти

На лівому березі рух ускладнений у районі Осокорків, Позняків, метро "Славутич", на Харківському шосе і Броварському проспекті.

Перед в'їздом у Київ серйозні затори спостерігаються на шляху від Петропавлівської Борщагівки і Вишневого.

Затори

Затори

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва мешканці поскаржилися на величезні ями на дорогах, які заважають нормальному проїзду автомобілів. З початком відлиги всі вони виявилися затопленими водою, а автомобілі буквально провалюються у них.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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