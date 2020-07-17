Втрачену унікальну церкву у Києві показали на архівному фото

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 03:00, 17.07.2020

У мережі показали на архівному фото втрачену Стрітенську церкву у Києві зразка 1861 року.

Відповідний знімок опублікував користувач під іменем Сергій Гандер на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook. Він відзначив, що кадр зроблений ще до перебудови будівлі.

За словами чоловіка, на фото вдалині праворуч від Стрітенської церкви видно Софійський собор, а ліворуч – Михайлівський золотоверхий монастир. Водночас перед будівлею зображено частину Сінного ринку. Сам кадр зроблений у коричневих відтінках.

Допис у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівні фото столиці після історичної битви за Київ у 1943 році у рамках Другої світової війни.

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