Встали, пішли і забули: в елітному пологовому будинку "Лелека" вперше кинули дитину

Кирило Лютий Життя столиці 19:51, 20.07.2020 Оновлено: 20:01, 20.07.2020

У приватному пологовому будинку під Києвом "Лелека" вперше за чотири роки його функціонування батьки відмовилися від новонародженої дитини і не стали її забирати.

Про це розповів директор пологового будинку Валерій Зукін у Facebook. Батьки написали відмову від дівчинки через те, що у неї були проблеми зі здоров'ям і її не захотіли лікувати.

"Ситуація вимагає медичної допомоги, але виглядає цілком виліковною. Бувало й гірше", – розповів він. Лікар зазначив, що такий порок до пологів практично не діагностується.

"Ось така ось звичайна життєва ситуація. І зовсім несподівано батьки вирішують відмовитися від дитини. Як сніг на голову. Ось так от просто – встали, пішли і забули. Начебто дитини і немає", – написав він.

Зукін зазначив, що з батьками довго вели бесіду, переконували і приводили агрумент, проте вони так і не зважилися забрати дитину. Зараз дівчинка залишається в пологовому будинку, де їй уже вибрали ім'я для оформлення свідоцтва про народження.

Він висловив надію, що батьки все ж змінять свою думку і заберуть дитину.

Відзначимо, пологовий будинок "Лелека", який розташований у Пущі-Водиці під Києвом, є дуже популярним серед знаменитостей. У ньому, крім стандартних палат, є також люкси і VIP. Серед "клієнтів" пологового будинку – співачка Джамала, сім'я музиканта Сергія Бабкіна, і навіть лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, у Вінниці місцева жителька Олена, в якої почалися перейми, народила дитину перед пологовим будинком, оскільки установа була закрита на дезінфекцію через коронавірус.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Третьякова поскаржилася на занадто низьку зарплату нардепів

Путін ще катається на Т-34, Росія не має військової сили, – офіцер ВМС США

Зеленський про вбивство Шеремета: це ганьба для України

Дівчата за викликом, лобізм та приховування майна: політолог нагадав про "зашквари" "слуг народу"

У Дніпрі провчили чоловіка, який жорстоко побив дівчину в маршрутці. Фото