Встали, пішли і забули: в елітному пологовому будинку "Лелека" вперше кинули дитину

У приватному пологовому будинку під Києвом "Лелека" вперше за чотири роки його функціонування батьки відмовилися від новонародженої дитини і не стали її забирати.

Про це розповів директор пологового будинку Валерій Зукін у Facebook. Батьки написали відмову від дівчинки через те, що у неї були проблеми зі здоров'ям і її не захотіли лікувати.

"Ситуація вимагає медичної допомоги, але виглядає цілком виліковною. Бувало й гірше", – розповів він. Лікар зазначив, що такий порок до пологів практично не діагностується.

"Ось така ось звичайна життєва ситуація. І зовсім несподівано батьки вирішують відмовитися від дитини. Як сніг на голову. Ось так от просто – встали, пішли і забули. Начебто дитини і немає", – написав він.

Зукін зазначив, що з батьками довго вели бесіду, переконували і приводили агрумент, проте вони так і не зважилися забрати дитину. Зараз дівчинка залишається в пологовому будинку, де їй уже вибрали ім'я для оформлення свідоцтва про народження.

Він висловив надію, що батьки все ж змінять свою думку і заберуть дитину.

Відзначимо, пологовий будинок "Лелека", який розташований у Пущі-Водиці під Києвом, є дуже популярним серед знаменитостей. У ньому, крім стандартних палат, є також люкси і VIP. Серед "клієнтів" пологового будинку – співачка Джамала, сім'я музиканта Сергія Бабкіна, і навіть лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, у Вінниці місцева жителька Олена, в якої почалися перейми, народила дитину перед пологовим будинком, оскільки установа була закрита на дезінфекцію через коронавірус.