КНУ імені Шевченка закрили на карантин через спалах COVID-19

Obozrevatel Життя столиці 15:33, 8.10.2020 Оновлено: 15:43, 8.10.2020

Київський національний університет імені Тараса Шевченка закрили на карантин через спалах COVID-19.

Відповідне розпорядження видав ректор Леонід Губерський, повідомила пресслужба університету.

"У зв'язку з ростом захворюваності на коронавірусну інфекцію і з метою запобігання захворюванням у колективі КНУ університет з 8 жовтня до 23 жовтня переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", – йдеться в документі.

Контроль за дотриманням пропускного режиму в гуртожитках університету також посилили.

У КНУ вводиться дистанційне навчання
univ.kiev.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу.

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