КНУ імені Шевченка закрили на карантин через спалах COVID-19
У КНУ імені Шевченка навчається понад 26 тис. студентів
Їх відправили на дистанційне навчання до 23 жовтня
Пропускний режим у корпуси та на територію університету посилили
Київський національний університет імені Тараса Шевченка закрили на карантин через спалах COVID-19.
Відповідне розпорядження видав ректор Леонід Губерський, повідомила пресслужба університету.
"У зв'язку з ростом захворюваності на коронавірусну інфекцію і з метою запобігання захворюванням у колективі КНУ університет з 8 жовтня до 23 жовтня переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", – йдеться в документі.
Контроль за дотриманням пропускного режиму в гуртожитках університету також посилили.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу.