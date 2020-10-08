КНУ імені Шевченка закрили на карантин через спалах COVID-19

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Життя столиці
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  • У КНУ імені Шевченка навчається понад 26 тис. студентів

  • Їх відправили на дистанційне навчання до 23 жовтня

  • Пропускний режим у корпуси та на територію університету посилили

КНУ імені Шевченка закрили на карантин через спалах COVID-19

Київський національний університет імені Тараса Шевченка закрили на карантин через спалах COVID-19.

Відповідне розпорядження видав ректор Леонід Губерський, повідомила пресслужба університету.

"У зв'язку з ростом захворюваності на коронавірусну інфекцію і з метою запобігання захворюванням у колективі КНУ університет з 8 жовтня до 23 жовтня переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", – йдеться в документі.

Контроль за дотриманням пропускного режиму в гуртожитках університету також посилили.

У КНУ вводиться дистанційне навчання

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу.

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