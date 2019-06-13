Все через спеку: в Києві забили на сполох через забруднення повітря

У Києві в четвер, 13 червня, зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря, зокрема, діоксидом азоту.

На деяких вулицях відповідний показник досяг 5 і 6 добових норм, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вказується, що багато шкідливих домішок накопичилися в приземному шарі повітря через спеку та вітер.

Ілюстрація. Смог у Києві Телеканал 24

Згідно з даними рятувальників, найбільш забруднені місця в Києві: Бессарабська і Деміївська площі, Оболонський проспект, вулиця Скляренка.

При цьому спека зі слабким вітром і підвищеним тиском протримаються в українській столиці до 18 червня, а рівень забруднення повітря може в подальшому зростати.

Результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії станом на 13:00 13 червня по м.Києву dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в червні та липні прогнозується аномальна спека, повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

14 червня на території країни очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі. Протягом дня температура повітря прогріється до +30 +35 градусів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!