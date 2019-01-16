''Вріже до -20!'' У Київ іде сильне похолодання

У Києві 17 і 18 січня очікується тепла погода без опадів, а температура повітря в середньому сягатиме +3.

Однак уже з 19 січня почнеться поступове зниження температури, яке закінчиться 20-градусними морозами, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Спочатку похолодання буде в лайт-варіанті, вночі 5-10 градусів морозу, вдень — від -2 до -6. А ближче до другої половини наступного тижня, особливо 23, 24 і 25 січня, може врізати вночі до -15... -20", — попередила синоптик.

Ілюстрація pexels

Зниження температури прогнозується і в інших регіонах країни. З 19 січня середня температура удень буде приблизно -1... -8 градусів, а вночі — до 18 градусів морозу.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в ніч на 17 січня різко знизиться температура до -5... -12 градусів. Виняток становитимуть лише західні області, де прогнозується 0 градусів. Вдень 17 січня температура підвищиться до плюсової і в середньому складе +1... +5.

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