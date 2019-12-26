Вперше за 34 роки! З'явилося приголомшливе відео з новорічною ялинкою в "місті-привиді" Прип'ять

З'явилося приголомшливе відео, як у покинутому місті Прип'ять Київської області вперше після аварії на ЧАЕС одягали новорічну ялинку.

Святкове дерево встановили на центральній площі міста. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Для того, щоб одягнути ялинку, до міста навідалися його колишні жителі. Вони повісили на дерево старі фото й годинники, а ще тематичні іграшки із символом радіації.

У Прип'яті одягнули новорічну ялинку Скриншот із відео

Подію ініціювали туроператори. Знімків виявилося значно більше, аніж змогли помістити на ялинку. Тому згодом прикраси перенесуть на живу сосну, яка пробила асфальт та виросла посеред міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку. Дерево поставили біля однієї з центральних будівель міста, палацу культури "Енергетик".

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