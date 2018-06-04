Впаде в будь-який момент: стало відомо про серйозні проблеми легендарного київського моста

Київський міст Метро, яких проходить через річку Дніпро, може обрушитися в будь-який момент, якщо міська влада не проведе його реконструкцію найближчим часом.

Про це заявив співпроектувальник даного моста Георгій Росновський в інтерв'ю "Громадському радіо", розповівши, що небезпека обвалення виникла через те, що під час будівництва напружувані пучки арматур не були як слід ізольовані. Через це пучки вкрилися іржею і на даний момент арматура знаходиться в поганому стані.

"Цей міст мав простояти 100 років, якщо за ним стежити. Але цей міст-метро вже через років 30 почав викликати великі побоювання. Тому що обстеження показало, що там багато тріщин і арматура в поганому стані. Чому все це відбувається? Під час будівництва дві арки стягують стяжкою, в якій знаходяться напружувані пучки арматур, так ось ці пучки арматур як слід не ізолювали", - розповів Росновський.

"У мене є інші матеріали і обстеження, де чітко написано, що міст-метро може впасти в будь-який момент абсолютно несподівано. Почне в одному місці, і, як доміно, піде по всім прольотах. Коли відчували міст-метро, давали колосальну, максимальну навантаження, і опускання шарнірів було на 3 см, прибирали навантаження, було - нуль. А зараз шарнір опустився на 23 см і не піднімається", - повідомив конструктор.

Він додав, що необхідно провести реконструкцію мосту, розібравши автомобільну дорогу і деякі конструкції, а замість двох смуг зробити три.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в Україні анонсували будівництво моста через Дунай.