Вони допомагали шкільному баскетболу Києва

Закінчилися матчі сезону 2017 — 2018 року Київської Шкільної Баскетбольної Ліги і я, як один з організаторів цих змагань хочу всім нагадати про людей і о компаніях, які підтримують розвиток шкільного баскетболу в місті Києві. І вірніше сказати, розповісти про тих, з чиєю допомогою більш 400 школярів і близько 100 вчителів майже весь шкільний рік жили баскетболом і отримували особливі позитивні емоції від наших змагань.

Я абсолютно точно знаю, що практично всі учасники нашої Ліги будуть пам’ятати ці юнацькі змагання і усі можуть пишатися тим, що грали за збірні своїх шкіл. Взагалі-то, заради цих позитивних яскравих емоцій і спогадів, ми і проводимо КШБЛ. Вважаю, що найважливішим результатом нашої роботи — чудові враження і спогади дітей про баскетбол, про змагання, про друзів, які були поруч з тобою в одній команді і, звичайно, про тих людей які допомагали проводити Київську Шкільну Баскетбольну Лігу. І я впевнений, що приємні моменти з нашого баскетбольного життя, що запам’ятовуються, вони будуть ще довго зберігатимуться в пам’яті після школи.

В першу чергу, я хочу подякувати генеральному спонсору Київської Шкільної Баскетбольної Ліги Комерційний Банк "Глобус" і главі правління Банку Сергію Мамедову. Звичайно ж, ігрова форма, організація суддівства, призові всім учасникам Фіналу 4 — це те, без чого важко уявити нашу Лігу, але я б хотів відзначити ще один важливий на мій погляд момент. Незважаючи на серйозну зайнятість Сергій Геннадійович з друзями приходить на кожен Фінал КШБЛ. Я хотів би звернути на цей факт особливу увагу і повернуся до нього пізніше.

Сергій Мамедов — глава правління Комерційного Банку "Глобус" schoolbasket.in.ua

Сергій Мамедов — глава правління Комерційного Банку "Глобус"Сергій Мамедов (на фото зліва) и Дмитро Базелевський schoolbasket.in.ua

Особливу подяку хочеться висловити людині, яка два роки тому підтримала ідею створення Київської Шкільної Баскетбольної Ліги і весь цей час значно сприяє організації та розвитку нашої організації - Юрію Колобову. І я впевнений, якщо б не обставини Юрій Володимирович безумовно підтримав присутністю наші ігри.

Юрій Колобов (на фото справа) та президент Федерації баскетболу Іспанії Хорхе Гарбахоса schoolbasket.in.ua

Величезна подяка нашим друзям з аграрної компанії "AMG" і особисто голові ради директорів компанії Антону Посунько. Крім підтримки організації та проведення Ліги Антон Олегович з друзями брав участь в проведенні Фіналу КШБЛ з баскетболу 3×3.

Голова ради директорів компанії аграрної компанії "AMG" — Антон Посунько schoolbasket.in.ua

Окрему подяку хочеться висловити Олексію Єфімова, генеральному менеджеру команди "A. S. Monaco Basket" (Князівство Монако), який не тільки особисто допомагає і підтримує проведення Київської Шкільної Баскетбольної Ліги, а й постійно цікавиться подіями і результатами наших ігор.

Олексій Єфімов (на фото справа) — генеральний менеджер команди "A. S. Monaco Basket" schoolbasket.in.ua

Олексій Єфімов (на фото справа) — генеральний менеджер команди "A. S. Monaco Basket" schoolbasket.in.ua

Повертаючись до виділеного мною раніше факту присутності наших спонсорів на трибунах, у той же самий момент, на жаль, батьки наших школярів чомусь майже не уболівають за своїх дітей. І мимоволі замислюєшся — можливо саме заради уваги і реакції вболівальників на трибунах грають в баскетбол хлопчики й дівчатка. Чому, все наші організатори КШБЛ знаходять кошти і можливості брати участь в житті київського шкільного баскетболу, а у батьків наших школярів цей почесний обов’язок якось упускається?

Я думаю, що всім нам, кому не байдуже майбутнє наших школярів, слід задуматися про свою безпосередню участь в житті КШБЛ, і безпосередньою присутністю на трибунах, підтримкою баскетболістів-школярів в тому числі. І я чомусь впевнений, що в наступному сезоні ситуація в цьому плані обов’язково зміниться.

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Спасибі всім, хто бере участь соціально-спортивному проекті Київська Шкільна Баскетбольна Ліга. На прикладі проведених сезонів, я знаю, що спільними зусиллями ми зможемо зробити шкільний баскетбол ще більш цікавим і привабливим.

І в завершенні огляду я хотів би повернутися, до наших переможців і призерам. А переможцем цьогорічного сезону 2017−2018 року, як ви знаєте стала команда Середньої Загальноосвітньої Школи № 277.

Переможець КШБЛ сезону 2017−2018 року команда Середньої Загальноосвітньої Школи № 277 schoolbasket.in.ua

Так ось, крім Кубків, медалей, грамот і подарунків Кращим гравцям всіх команд "Фіналу 4" КШБЛ 2018, які ми вручили гравцям і тренерам завдяки всім нашим спонсорам, керівництво Банку "Глобус" другий рік поспіль встановило призовий фонд для всіх учасників "Фіналу 4" КШБЛ 2018. В залежності від зайнятого місця кожен гравець отримає власну картку Банку "Глобус" з бонусом від 200 грн. до 500 грн. А також, 8 викладачів фізкультури, які дійшли зі своїми командами до ¼ Фіналу КШБЛ з баскетболу 5×5 в сезоні 2017−2018 отримають особисті картки з бонусом 800 грн.

Призовий фонд для всіх учасників "Фіналу 4" КШБЛ 2018 від керівництва Банку "Глобус" schoolbasket.in.ua

Вітаю всіх наших організаторів, тренерів, учасників і вболівальників Київської Шкільної Баскетбольної Ліги з завершенням сезону 2017 — 2018 року. Всі разом ми прожили цей баскетбольний рік — повний захоплюючих матчів і перемог, гідних протистоянь і значних досягнень.

Київська Шкільна Баскетбольна Ліга — завершення сезону 2017 — 2018 року schoolbasket.in.ua

Керівництво змагань щиро вітає всіх учасників, тренерів, представників, уболівальників з десятиріччям проекту. Разом з нами Ви пройшли величезний шлях, повний яскравих матчів і перемог, барвистих фіналів і важливих досягнень. І ще більше яскравих, незабутніх спортивних зустрічей попереду. Ласкаво просимо в ювілейний, десятий сезон! Ще раз всім величезне спасибі і до нових зустрічей в новому сезоні!