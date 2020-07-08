До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу

В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 8 липня прибув новий борт із важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

"Репост! До Києва прибув борт із пораненими захисниками України. Є воїни дуже в тяжкому стані. Їх відразу повезли в реанімацію. За останню добу поранено чотири бійці, за тиждень понад 15 бійців, кожен день обстріли з великокаліберної зброї. У госпіталі лежать хлопці без рук і без ніг, з вогнепальними пораненнями," – написала вона.

Юсупова повідомила, що госпіталь на карантині і закритий для відвідувачів. Волонтери привозять пораненим передачі, соки, йогурт, ковбасу, сир, овочі, каву, чай, солодке. Юсупова написала, що завжди потрібні шорти, спортивні костюми, тапки, футболки.

Волонтерка звернулася з проханням не забувати, що в країні кожен день війна і подякувала всім, хто допомагає

Перевести допомогу можна на карту 5358 3853 2000 2464 Монобанк.

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової