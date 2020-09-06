У Києві "Екологічна Альтернатива" поприбирала водойми і закликала людей долучатися. Відео

Через те, що столичні водойми почали перетворюватися на сміттєзвалища, партія "Екологічна Альтернатива" на чолі із кандидатом у мери Києва Єгором Фірсовим вирішила поприбирати їх та закликала громадян долучатися до ініціативи.

Відповідний відеоролик розмістили на сторінці політсили у Facebook. За словами представників партії, проблема засмічення водойм стосується всього світу (щоб подивитися відео, доскролте до кінця сторінки).

Тому країни витрачають сотні мільйонів доларів, щоб боротися із нею. Адже цей бруд завдає великої шкоди екосистемі планети.

"У нас проблема зі сміттям у водоймах стоїть не менш гостро. Саме тому інколи треба робити генеральне прибирання. Якщо з цим не справляються або ігнорують цю проблему місцеві чиновники, можна не чекати і зробити це самотужки. Прибирати сміття – це не складно і не соромно. Це треба робити, і до цього треба привчати", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України 7 та 8 скликань, ексголова Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов вирішив балотуватися в мери Києва.