У Києві "Екологічна Альтернатива" поприбирала водойми і закликала людей долучатися. Відео

Obozrevatel Життя столиці 21:33, 6.09.2020

Через те, що столичні водойми почали перетворюватися на сміттєзвалища, партія "Екологічна Альтернатива" на чолі із кандидатом у мери Києва Єгором Фірсовим вирішила поприбирати їх та закликала громадян долучатися до ініціативи.

Відповідний відеоролик розмістили на сторінці політсили у Facebook. За словами представників партії, проблема засмічення водойм стосується всього світу (щоб подивитися відео, доскролте до кінця сторінки).

Тому країни витрачають сотні мільйонів доларів, щоб боротися із нею. Адже цей бруд завдає великої шкоди екосистемі планети.

"У нас проблема зі сміттям у водоймах стоїть не менш гостро. Саме тому інколи треба робити генеральне прибирання. Якщо з цим не справляються або ігнорують цю проблему місцеві чиновники, можна не чекати і зробити це самотужки. Прибирати сміття – це не складно і не соромно. Це треба робити, і до цього треба привчати", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України 7 та 8 скликань, ексголова Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов вирішив балотуватися в мери Києва.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

У Білорусі поновилися протести проти Лукашенка, багато затриманих: всі деталі онлайн

Війська РФ не порушили перемир’я на Донбасі, але двоє воїнів ЗСУ зникли – штаб ООС

Різниця в 20 років: "дівчина з песиком" з Уханя розкрила стосунки з главою міграційної служби

Кравчук – про погрози Пушиліна: зробимо все, щоб не зірвати перемир'я на Донбасі

У листопаді з COVID-19 в Україні стане гірше, медикам доведеться вибирати, кого рятувати, – епідеміолог