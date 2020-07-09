Водойми Києва не відповідають вимогам, – результати досліджень

Результати досліджень показали, що водойми Києва не відповідають вимогам. 3m2.ua

У Києві станом на початок липня велика кількість водойм у місцях масового відпочинку населення не відповідала необхідним вимогам.

Про це написала пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві на своєму сайті, опублікувавши результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води.

"Досліджені проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за такими показниками:

перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий";

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Тельбін";

наявність дрібних водоростей та запаху – пляж "Галерний";

водневий показник – пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";

біохімічна потреба в кисні (БПК 5): пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

Невідповідності були виявлені і у пробах води з питних фонтанчиків, які функціонують на пляжах Києва. Зокрема, мова про:

загальне мікробне число: пляж "Вербний";

наявність загальних колі-форм: пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";

загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий";

марганець: пляж "Центральний".

Зазначається, що питні фонтанчики на пляжах "Галерний" та "Троєщина" відсутні.

Дослідження проводилися Державною установою "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України". Про результати вже проінформували Київську міську державну адміністрацію та Комунальне підприємство "Плесо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на берег одного з популярних пляжів в Оболонському районі Києва витягли тіло потонулої дитини.