Водій Porsche записав свої порушення ПДР у Києві та виклав в мережу

Obozrevatel Життя столиці 14:35, 6.11.2020

Водій елітного позашляховика Porsche Cayenne записує на відео, як постійно порушує правила дорожнього руху, а ролики викладає в мережу.

Відеозапис розміщений на сторінці Київ оперативний, на ньому видно, як авто періодично створює аварійні ситуації (щоб побачити відео доскролльте до кінця сторінки. Обережно 18+).

Власник Porsche виїжджає та рухається по смузі зустрічного руху таким чином, що водії змушені з'їжджати в сторону, щоб уникнути зіткнення. Крім того, щоб не стояти в пробках, позашляховик виїжджає на пішохідну зону в темний час доби, та створює небезпеку для пішоходів.

У прес-службі патрульної поліції Києва розповіли OBOZREVATEL, що в подальшому будуть стежити за даним автомобілем.

"Якщо говорити про відповідальність за подібні порушення, то по-перше – це створення аварійної ситуації. Суд своїм рішення може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців. По-друге, там можлива відповідальність за (незаконне використання – ред.) проблискові маячки. Це теж серйозний штраф. По-третє, за зміну номерів також є адміністративна відповідальність", – уточнили в поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вересні на дорогах України загинув 341 чоловік.

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