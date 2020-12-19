Водій на "євроблясі" покатався київським парком та викликав хвилю обурення. Фото

Юрій Сергієнко Життя столиці 02:12, 19.12.2020

У Києві помітили, як водій BMW рухався на своєму автомобілі парком на Володимирській гірці.

Відповідне фото було опубліковано 18 грудня в Telegram-каналі "Київ оперативний" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Водій їздив по парку на Володимирській гірці.
Google Maps

На фото видно, що автомобіль був з польськими номерами. За кермом перебував чоловік, а на пасажирському сидінні – дівчина.

Водій на BMW заїхав в парк.

Дії водія обурили українців:

  • "Понти на євробляхах",

  • "Шкода Сусаніна не знайшлося, щоб доріжку зі схилу вказав",

  • "У Словаччині за таке штраф 760 євро за середньої зарплати 1200 євро".

Реакція українців.
Реакція українців.
Реакція українців.
Реакція українців.
Telegram "Київ оперативний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня у Києві водій на Lexus влаштувала лобове ДТП з Citroen, внаслідок чого постраждав дорослий і 12-річна дитина.

За словами свідків аварії, водій і пасажири Lexus були п'яними.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Прокурори САП підписали підозру заступнику голови Офісу президента Татарову

Росія розграбована, а Крим – це гроші

Лаврову на Балканах подарували вкрадену в Україні ікону

63-річний Лундґрен одружився з коханою, яка молодша майже на 40 років – ЗМІ

Почалося вмирання путінського режиму