Водій на "євроблясі" покатався київським парком та викликав хвилю обурення. Фото

У Києві помітили, як водій BMW рухався на своєму автомобілі парком на Володимирській гірці.

Відповідне фото було опубліковано 18 грудня в Telegram-каналі "Київ оперативний" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Водій їздив по парку на Володимирській гірці. Google Maps

На фото видно, що автомобіль був з польськими номерами. За кермом перебував чоловік, а на пасажирському сидінні – дівчина.

Водій на BMW заїхав в парк.

Дії водія обурили українців:

"Понти на євробляхах",

"Шкода Сусаніна не знайшлося, щоб доріжку зі схилу вказав",

"У Словаччині за таке штраф 760 євро за середньої зарплати 1200 євро".

Реакція українців.

Реакція українців.

Реакція українців.

Реакція українців.

Telegram "Київ оперативний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня у Києві водій на Lexus влаштувала лобове ДТП з Citroen, внаслідок чого постраждав дорослий і 12-річна дитина.

За словами свідків аварії, водій і пасажири Lexus були п'яними.