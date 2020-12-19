Водій на "євроблясі" покатався київським парком та викликав хвилю обурення. Фото
У Києві помітили, як водій BMW рухався на своєму автомобілі парком на Володимирській гірці.
Відповідне фото було опубліковано 18 грудня в Telegram-каналі "Київ оперативний" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).
На фото видно, що автомобіль був з польськими номерами. За кермом перебував чоловік, а на пасажирському сидінні – дівчина.
Дії водія обурили українців:
"Понти на євробляхах",
"Шкода Сусаніна не знайшлося, щоб доріжку зі схилу вказав",
"У Словаччині за таке штраф 760 євро за середньої зарплати 1200 євро".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня у Києві водій на Lexus влаштувала лобове ДТП з Citroen, внаслідок чого постраждав дорослий і 12-річна дитина.
За словами свідків аварії, водій і пасажири Lexus були п'яними.