Водії влаштували перегони на трасі Київ-Харків із швидкістю 206 км/год

Камери відеофіксації порушень швидкісного режиму на Київщині з різницею в дві секунди зняли автомобілі, які рухалися по трасі М03 Київ-Харків.

Водії на Range Rover розігналися до швидкості 204 і 206 км/год. Дозволена швидкість руху на даній ділянці – 110 км/год, відзначили в пресслужбі Патрульної поліції України.

"Найбільша швидкість була у двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи номера – AX110***. Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год, Швидкість другого була – 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський з різницею в дві секунди", – йдеться в повідомленні поліції.

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульній поліції України

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульній поліції України

Також за добу 15 червня система зафіксувала 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 з номерним знаком СВ985***. Він перевищив швидкісний режим вісім разів за день.

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульній поліції України

Повідомлення патрульної поліції Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :