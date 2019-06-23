"Вода свята?" Відео зі священиком у фонтані в центрі Києва повеселило мережу

У фонтані в центрі Києва на Хрещатику викупався священик, чим повеселив користувачів мережі.

Відповідне відео з'явилося у Facebook-пабліці "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

"Коли ну дуже спекотно. Нічого такого, просто людина в костюмі священика (а може і реально священик) поліз проводити водні процедури в фонтані", – сказано в повідомленні.

Скрін відео

Інтернет-користувачів насмішила ця подія. Багато хто підтримав священика і поскаржився на нестерпну спеку в українській столиці.

"Розумію і підтримую його", "Чого ржати? У чорній рясі з голови до п'ят у таку спеку... Не тільки у фонтан стрибнеш", "Пішов Томос сполоснути", "Сьогодні день священика може?" "Тепер вода свята", – пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя пробігся через фонтани. Разом з українським главою намокнути довелося і його охоронцям.

Деякий час по тому колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі також пробігся по фонтану в Одесі. При цьому він був одягнений у футболку зеленого кольору.

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