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27 березня • оновлено в 22:59
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Київ "закрився" через спалах коронавірусу: кого пустять до столиці

9.4т
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У зв'язку з пандемією коронавірусу в'їзд і виїзд із Києва (крім приватного транспорту) буде заборонений до 24 квітня.

Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram.

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Київ на карантині

Київ на карантині

Він опублікував документ, у якому вказується, що рух в та із столиці на приватному транспорті має відбуватися через КПП.

Усі пасажири та водій зобов'язані пройти перевірку з вимірюванням температури. Без проведення термометрії, а також громадянам з ознаками респіраторних захворювань (крім направлення на обсервацію, карантин або госпіталізацію) в'їзд заборонений.

Як писав OBOZREVATEL, у Київській області кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, зросла до 32. У самій столиці – 47 підтверджених інфікувань.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
транспорт хвороба вірус інфекція
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