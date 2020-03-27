Київ "закрився" через спалах коронавірусу: кого пустять до столиці

У зв'язку з пандемією коронавірусу в'їзд і виїзд із Києва (крім приватного транспорту) буде заборонений до 24 квітня.
Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram.
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Київ на карантині
Він опублікував документ, у якому вказується, що рух в та із столиці на приватному транспорті має відбуватися через КПП.
Усі пасажири та водій зобов'язані пройти перевірку з вимірюванням температури. Без проведення термометрії, а також громадянам з ознаками респіраторних захворювань (крім направлення на обсервацію, карантин або госпіталізацію) в'їзд заборонений.
Як писав OBOZREVATEL, у Київській області кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, зросла до 32. У самій столиці – 47 підтверджених інфікувань.
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