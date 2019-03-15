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/Життя столиці

Вітер, дощі та потепління: синоптики дали прогноз на вихідні

1.1тЧитати матеріал російською

У Києві 15 березня буде тепла і суха погода з мінливою хмарністю. Максимальна температура повітря досягне +9.

У ніч на 16 березня температура опуститься до 0... +2, а вдень синоптики Укргідрометцентру пообіцяли дощ. Повітря прогріється до +7.

У неділю дощ припиниться, буде хмарно, але тепло, до +10. Також усі вихідні буде дути вітер до 12 м/с.

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Погода 15 березня

Погода 15 березня

Укргідрометцентр

Погода 16 березня

Погода 16 березня

Укргідрометцентр

Про штормові пориви попередила синоптик Наталія Діденко. На своїй сторінці у Facebook вона уточнила, що потепління почнеться з 18 березня.

"У Києві погода в суботу буде некомфортною, дощі й сильний, до штормового, західний вітер. Уночі в столиці до +3, удень 16 березня на фоні дощу і вітру буде холодно, +5... +6. У неділю дощ мине і потеплішає", ‒ пояснила Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, із 15 по 18 березня по Україні пройде потепління. 16 березня йтиме невеликий, місцями помірний дощ, уночі з мокрим снігом, лише на півдні країни – без опадів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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