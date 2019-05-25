Віталій та Володимир Клички випробували новий пішохідно-велосипедний міст на міцність. Відео

Мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром перевірили міцність скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

Про це голова Київської міської державної адміністрації повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Скляну підлогу випробували!" – підписав відео мер Києва.

Зазначимо, 70 квадратних метрів підлоги оглядових майданчиків створено зі скла. Для того, щоб перевірити міцність скляних конструкцій, Віталій Кличко, разом зі своїм братом, екс-чемпіоном світу з боксу Володимиром кілька разів підстрибнули.

Володимир та Віталій Клички Віталій Кличко, Facebook

Володимир та Віталій Клички Віталій Кличко, Facebook

Володимир та Віталій Клички Віталій Кличко, Facebook

За словами мера Києва, такі навантаження підлогу не лякають – 1 квадратний метр такого покриття витримує навантаження в 1150 кг. "Скло, яким облаштували підлоги оглядових майданчиків – теж українське. Воно – міцне, я особисто його випробував. У Німеччині ж закупили деформаційні шви і ванти мосту", – підкреслив Віталій Кличко.

Віталій Кличко Прес-служба КМДА

Нагадаємо, будівництво пішохідно-велосипедного мосту від Володимирської гірки до Арки Дружби народів тривало п`ять місяців. Довжина нового пішохідного мосту – майже 212 метрів.

Новий перехід спирається на чотири опори – дві проміжні, на яких він змінює напрям, та дві опори по обох боках мосту. Висота найвищої опори 32 метри, найнижчої – 22 метри.

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