Віталій Кличко не буде голосувати на місцевих виборах

Гліб Іванов Життя столиці 09:37, 25.10.2020 Оновлено: 09:43, 25.10.2020

Мер Києва, Віталій Кличко не буде голосувати на місцевих виборах у зв'язку з хворобою на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції.

Вірус вразив буквально в останній день перед виборами", – написав Віталій Кличко.

Мер Києва запевнив, що працює дистанційно і контролює роботу міських служб.

Політик закликав українців, ідучи на виборчу дільницю, не забувати про правила безпеки. Надягти маску, взяти антисептик, ручку та дотримуватися соціальної дистанції на дільниці.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Друга карабаська - документальний фільм

Стало відомо, хто проведе опитування Зеленського

Українські заробітчани повинні платити податки, – глава ДПС Любченко

Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження. Фото

На російському танкері біля Керченської протоки стався вибух